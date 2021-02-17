Около одного млрд тенге ущерба нанесла государству ОПГ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области организованная преступная группа нанесла ущерб государству на сумму около 1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Департамент экономических расследований по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу в рамках ОПМ «SТОР-ОБНАЛ» выявил факт выписки фиктивных счётов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

«Установлено, что группа лиц на территории Павлодарской области в период с 2018 по 2019 годы занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах». Таким образом ОПГ оказывало содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге», - рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого проверяется причастность фигурантов к другим уголовным правонарушениям (хищение бюджетных денежных средств при проведении государственных закупок, легализация доходов (имущества) добытого преступным путем, а также вывод капитала за рубеж).



