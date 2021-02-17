РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Около одного млрд тенге ущерба нанесла государству ОПГ в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области организованная преступная группа нанесла ущерб государству на сумму около 1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Департамент экономических расследований по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу в рамках ОПМ «SТОР-ОБНАЛ» выявил факт выписки фиктивных счётов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

    «Установлено, что группа лиц на территории Павлодарской области в период с 2018 по 2019 годы занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов о «взаиморасчетах». Таким образом ОПГ оказывало содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге», - рассказали в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого проверяется причастность фигурантов к другим уголовным правонарушениям (хищение бюджетных денежных средств при проведении государственных закупок, легализация доходов (имущества) добытого преступным путем, а также вывод капитала за рубеж).



    Теги:
    Закон и право Борьба с преступностью Другие государственные органы Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:51
    Более 200 очередников не могут получить квартиры в Петропавловске
    Сегодня, 11:44
    Водительские права по новым правилам будут получать казахстанцы
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!