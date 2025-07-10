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    19:50, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Около миллиона трудовых мигрантов из Индии могут приехать в Россию

    Россия может привлечь до 1 млн трудовых мигрантов из Индии для компенсации дефицита кадров. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на российские СМИ.

    рабочий
    Фото: freepik.com

    — Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами, — сказал он.

    Ожидается, что они будут обладать высокой профессиональной подготовкой, востребованной на предприятиях тяжелой промышленности. Речь идет, в первую очередь, о специалистах, занятых на металлургических и машиностроительных производствах, где остро ощущается нехватка инженеров, технологов, наладчиков и других высококвалифицированных рабочих.

    Глава палаты подчеркнул, что промышленным предприятиям необходимо наращивать объемы производства. В регионе отсутствует достаточное количество сотрудников.

    Кроме Индии, рассматривается взаимодействие со Шри-Ланкой и Северной Кореей, однако, по мнению главы палаты, с этими странами могут возникнуть сложности в организации трудовой миграции.

    Ранее мы писали, что в Узбекистане разрабатывается система, разрешающая трудовым мигрантам оформлять ипотеку.

    Теги:
    Индия Мировые новости Россия Трудовые мигранты
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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