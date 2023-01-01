Около миллиона парижан и туристов собралось на Елисейских полях

1 Января 2023, 19:12

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В новогоднюю ночь около 1 млн человек собралось на Елисейских полях в г.Париже для встречи Нового года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным французских властей, вечером в субботу большое количество местных жителей и туристов собралось на сверкающем и многолюдном проспекте г.Парижа.

Елисейские поля или Шанз-Элизе – центральная улица Парижа, одна из главных магистралей 8-го округа французской столицы.

От Площади Согласия до Триумфальной арки на Елисейских полях парижане и туристы заполнили два километра центральной улицы города с деревьями с красочной иллюминацией.

При этом мэрия ранее ожидала сбора 500 тысяч человек. В 2019 году до пандемии COVID-19, одну из красивых улиц мира посетило в новогоднюю ночь около 250 тысяч человек, в 2018 году - 300 тысяч и 500 тысяч в 2017 году.

Как пишет французская пресса, на закрытом для движения проспекте толпа проходит через контрольно-пропускные пункты: людей и сумки обыскивают, бутылки с водой опорожняют, бутылки с шампанским изымают, продажу алкоголя на вынос и его употребление запрещают до утра понедельника в течение всего периметра гуляний.

За несколько секунд до полуночи сотни тысяч рук подняли руки, снимая на телефон начало фейерверка. Кроме того, французская пресса пишет, что в новогоднюю ночь температура была выше обычной – около 15 градусов тепла.

За порядком на Елисейских полях следило значительное количество полиции. Так, в канун Нового года во Франции было мобилизовано около 90 тысяч полицейских и жандармов, в том числе 5,4 тысяч в самом Париже.

Фото paris-life.info