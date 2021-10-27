Около миллиона кандасов хотят вернуться на  родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около одного миллиона кандасов, проживающих за рубежом, хотят вернуться в Казахстан. Об этом сообщил вице-президент некоммерческого акционерного общества «Фонд отандастар» Магауия Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Министерства информации и общественного развития РК мы открыли новый сайт для кандасов «Ерулік». Информация на портале распространяется на казахском, русском, латинском языках, используется арабская графика. Наша цель – предоставлять информацию кандасам, желающим вернуться на родину. В этой связи, показатели социально-экономического развития Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, куда чаще всего приезжают кандасы, представлены в виде информации для тех, кто планирует переехать в страну. То есть, кандасы сначала могут ознакомиться с информацией о том, куда собираются переехать, какие условия там созданы, есть ли социальные объекты», - рассказал Магауия Сарбасов.

По словам вице-президента фонда, на сегодня около одного миллиона кандасов хотят вернуться на родину.

«Сегодня мы замечаем рост динамики посещения сайта. В особенности на наш сайт часто заходят кандасы из Китая, России, Монголии, Узбекистана, Великобритании и Германии. То есть, они проявляют интерес вернуться на родину. Согласно нашему экспертному анализу, около одного млн кандасов хотят вернуться на родину. Думаем, количество желающих переехать на родину увеличится после ослабления карантинных мер и открытия границ», - добавил он.