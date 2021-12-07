Около миллиона фальшивых долларов уничтожены в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Иностранная валюта изъята в сентябре 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тысячи долларов США.
По данным следствия, Т.Калиев с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.
Приговором суда Т. Калиеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
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