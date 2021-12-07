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Около миллиона фальшивых долларов уничтожены в Алматы

7 Декабря 2021 22:04
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Около миллиона фальшивых долларов уничтожены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники территориального департамента Агентства по городу Алматы в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение фальшивой иностранной валюты в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Иностранная валюта изъята в сентябре 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тысячи долларов США.

По данным следствия, Т.Калиев с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.

В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тысяч поддельных долларов.

Приговором суда Т. Калиеву назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.





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#Алматы   #Другие государственные органы  
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