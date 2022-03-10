Около миллиона долларов пытались вывезти из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Незадекларированные 995 410 долларов США наличными пытались вывезти физические лица за границу в феврале 2022 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

«Только за февраль 2022 года на таможенных постах «Жетысу», «Ауежай-Астана», «Ауежай-Актобе», «Қазығұрт», «Ауежай – Шымкент», «Ауежай-Актау» был выявлен 51 факт провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США. Всего за февраль 2022 года составлено 50 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 531 500 тенге», - сообщили в пресс-службе КГД.

По данным ведомства, в Алматы в феврале 2022 года составлено 37 административных материалов по статье 551 КоАП РК (недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и выявлен 1 факт с признаком уголовного правонарушения.

Сумма незадекларированных наличных средств превысила 298 млн. тенге, а точнее – 688 262 долларов США, сумма административного штрафа - 1 133 310 тенге.

4 февраля сотрудниками таможенного поста «Жетысу» в зале вылета Международного аэропорта города Алматы был задержан гражданин РК, вылетающий рейсом сообщением «Алматы-Стамбул». В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 97 000 долларов США. Материал передан в департамент экономических расследований по г. Алматы для дальнейшего расследования.

8 февраля остановлен гражданин РК, вылетающий в Стамбул. Были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 26 000 долларов США.

В столице за февраль 2022 год составлено 9 административных материалов физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 101 341 421 тенге, а именно 219 414 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям 275 670 тенге.

К примеру, 11 февраля в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев после прохождения таможенного контроля пассажирами убывающих международным авиарейсом сообщением «Нур-Султан-Анталья» сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был остановлен гражданин РК. В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства, а именно 32 552 долларов США.

22 февраля в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев после прохождения таможенного контроля пассажирами убывающих международным авиарейсом сообщением «Нур-Султан-Дубай» сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» был остановлен гражданин РК, у которого выявлены незадекларированные денежные средства в сумме 43 070 долларов США.

3 февраля при попытке вывоза иностранной валюты был задержан мужчина, вылетающий в Стамбул. У него выявлена незадекларированная иностранная валюта в размере 40 000 долларов США.

21 февраля специалистами таможенного поста «Ауежай – Актау» при совместном таможенном контроле с сотрудниками пограничной службы и департамента экономических расследований в ходе оформления международного авиарейса «Актау-Тбилиси» у казахстанца были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме 27 100 долларов США.

11 февраля на таможенном посту «Казыгурт» задержан мужчина при попытке вывоза в Узбекистан незадекларированной иностранной валюты на сумму 10 334 долларов США.

В Шымкенте 17 февраля при убытии был задержан гражданин РК, который вывозил с собой наличные денежные средства в размере 10 300 долларов США без должного таможенного декларирования авиарейсом сообщением «Шымкент-Стамбул», за это ему наложен административный штраф в размере 30630тенге.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили о соблюдении правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС.

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства.

Осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Кроме того, при таможенном декларировании товаров физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США.