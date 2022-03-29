08:45, 29 Март 2022 | GMT +6
Около миллиона человек привиты Pfizer в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин опубликовала МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».
На 28 марта провакцинированы первым компонентом вакцины Pfizer - 937 898 человек, вторым компонентом - 789 990 человек.
Из них первой дозой: подростки – 776 727, беременные женщины – 35 424, кормящие женщины – 124 812.
Второй дозой: подростки – 659 071, беременные женщины – 29 116, кормящие женщины – 101 447.