Около миллиона человек привиты Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин опубликовала МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

На 28 марта провакцинированы первым компонентом вакцины Pfizer - 937 898 человек, вторым компонентом - 789 990 человек.

Из них первой дозой: п одростки – 776 727, б еременные женщины – 35 424, к ормящие женщины – 124 812.