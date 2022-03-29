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    08:45, 29 Март 2022 | GMT +6

    Около миллиона человек привиты Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин опубликовала МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

    На 28 марта провакцинированы первым компонентом вакцины Pfizer - 937 898 человек, вторым компонентом - 789 990 человек.

    Из них первой дозой: подростки – 776 727, беременные женщины – 35 424, кормящие женщины – 124 812.

    Второй дозой: подростки – 659 071, беременные женщины – 29 116, кормящие женщины – 101 447.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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