Около миллиарда тенге на лечение карагандинцев от COVID-19 направил фонд медстрахования в январе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За первый месяц 2021 года на диагностику коронавирусной инфекции и лечение жителей Карагандинской области от COVID-19 в рамках ГОБМП и ОСМС фонд медстрахования выплатил более 968 млн тенге. Из них: на лечение пациентов в инфекционных стационарах ушло свыше 422,5 млн тенге, на оплату мобильных бригад - 98,9 млн тенге, стационар на дому - 4,6 млн тенге. 442,5 млн тенге фонд выплатил за ПЦР-диагностику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за счёт средств ГОБМП или ОСМС могут пациенты, госпитализированные в инфекционные стационары; граждане, имеющие симптомы ОРВИ и пневмонии, а также пациенты, которые госпитализируются в многопрофильные стационары. Оплата этого обследования делается фондом по тарифам, утверждённым Минздравом», - пояснила главный эксперт карагандинского филиала фонда медстрахования Жанар Ракишева.

Также более 1,35 млрд тенге составили дополнительные выплаты медработникам за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в январе этого года. Средства на надбавки выделяются из республиканского бюджета. Размеры выплат утверждены Министерством здравоохранения, определяются в зависимости от группы риска и составляют от 5 до 20 МЗП. Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. Председателями комиссий являются заместители акимов, в их состав также входят региональный главный государственный санитарный врач, представители управлений здравоохранения, неправительственных организаций, профсоюзов.