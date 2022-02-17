+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около двух тысяч рабочих задействовано в снегоуборке в Нур-Султане

17 Февраля 2022 21:43
Поделиться:
Около двух тысяч рабочих задействовано в снегоуборке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последнюю неделю в столице выпало большое количество снега. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новости по теме
250 дворов и общественных пространств планируется благоустроить в Нур-Султане
Новые автобусные маршруты запустят в Балхаше Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана Сильный ветер и туман - погода 18 февраля в Казахстане

В ночь с 16 на 17 февраля из столицы вывезено около 30 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено более 2200 рейсов.

Сегодня в снегоуборочных работах по городу задействовано около 2000 дорожных рабочих и свыше 1000 единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено 3,22 млн кубометров снега, что равно объему 243430 грузовиков.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Кроме того, столичные волонтеры продолжают акцию по уборке снега во дворах одиноких пенсионеров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
250 дворов и общественных пространств планируется благоустроить в Нур-Султане
Новые автобусные маршруты запустят в Балхаше
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Сильный ветер и туман - погода 18 февраля в Казахстане
Популярное
1 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
2 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
4 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
5 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
6 Глава государства принял министра обороны
Читайте также
Новые автобусные маршруты запустят в Балхаше
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Глава государства принял министра обороны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив