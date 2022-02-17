Около двух тысяч рабочих задействовано в снегоуборке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последнюю неделю в столице выпало большое количество снега. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В ночь с 16 на 17 февраля из столицы вывезено около 30 тысяч кубометров снега, на снежные полигоны совершено более 2200 рейсов.

Сегодня в снегоуборочных работах по городу задействовано около 2000 дорожных рабочих и свыше 1000 единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено 3,22 млн кубометров снега, что равно объему 243430 грузовиков.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Кроме того, столичные волонтеры продолжают акцию по уборке снега во дворах одиноких пенсионеров.