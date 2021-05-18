Около двух тысяч нарушений ПДД выявили на дорогах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 мая на территории Нур-Султана проводится оперативно-профилактическое мероприятие. На дорогах выявляют водителей нарушающих правила эксплуатации транспортных средств, в том числе за управление авто, не отвечающим требованиям технических регламентов, незаконно переоборудованные, не прошедшие технический осмотр и другие нарушения ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

С начала ОПМ выявлено 1823 нарушений ПДД, 319 автомобилей в неисправном техническом состоянии, более 100 водителей управляли транспортом, не прошедшим обязательный технический осмотр. За различные нарушения ПДД сняты номерные знаки с 201 транспортного средства.

За незаконное переоборудование 21 транспортных средств водворено на коммунальную стоянку, всего за различные нарушения ПДД на стоянку поместили 82 единиц автотранспорта.

Полицейскими по улице Туран напротив центрального парка остановлен водитель мотоцикла марки «Honda» за неправильную установку номерного знака. Номер он установил под сиденье мотоцикла. Транспортное средство водворено на штрафстоянку, водитель привлечен к административной ответственности по статье 590 ч. 1 КоАП РК.

В ходе ОПМ выявлен ряд нарушений ПДД столичными водителями. С 12 мая зафиксировано 46 нарушений правил маневрирования, за выезд на встречную полосу задержано 27 водителей, проезд на запрещающий сигнал светофора 62 факта, задержано 14 пьяных водителей и 22 водителя, не имея права управления, находились за рулем транспортных средств.

Напомним, более 16 тысяч нарушений ПДД зафиксировали за три дня в Казахстане.