Около двух тысяч нарушений на дорогах выявили за четыре дня в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение четырех суток работали в усиленном режиме. Основная цель – предотвращение фактов «пьяной» езды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за эти дни на дорогах области выявили 32 нетрезвых водителя. Один из них – 52-летний житель Петропавловска. Водитель был настолько пьян, что с трудом разговаривал. В машине был еще алкоголь.

Выяснилось, что в 2017-м году его уже лишали прав за пьяную езду на три года. Срок лишения истек, но вернуть права мужчина не спешил. Решением суда горожанину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток. Машина водворена на спецстоянку.

За эти же четыре дня полицейские привлекли к ответственности 47 человек, которые сели за руль, не имея прав. 169 водителей нарушили скоростной режим, 55 - не предоставили преимущество в движении пешеходам. Всего - 1967 различных нарушений правил дорожного движения.