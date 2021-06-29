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    12:54, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Около двух тысяч нарушений на дорогах выявили за четыре дня в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение четырех суток работали в усиленном режиме. Основная цель – предотвращение фактов «пьяной» езды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, за эти дни на дорогах области выявили 32 нетрезвых водителя. Один из них – 52-летний житель Петропавловска. Водитель был настолько пьян, что с трудом разговаривал. В машине был еще алкоголь.

    Выяснилось, что в 2017-м году его уже лишали прав за пьяную езду на три года. Срок лишения истек, но вернуть права мужчина не спешил. Решением суда горожанину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток. Машина водворена на спецстоянку.

    За эти же четыре дня полицейские привлекли к ответственности 47 человек, которые сели за руль, не имея прав. 169 водителей нарушили скоростной режим, 55 - не предоставили преимущество в движении пешеходам. Всего - 1967 различных нарушений правил дорожного движения.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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