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Около двух тысяч кызылординцев призваны на воинскую службу в этом году

18 Октября 2019 10:30
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Около двух тысяч кызылординцев призваны на воинскую службу в этом году

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в торжественной церемонии проводов граждан, призванных на срочную воинскую службу Министерства обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

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Работа по призыву ребят на срочную воинскую службу была организована согласно постановлению акимата области от 1 марта 2019 года. Нужно отметить, что весной этого года планировалось отправить на службу в Вооруженные силы Республики Казахстан 801 человек, а благодаря проведенной работе в итоге было направлено 811 ребят. Осенний призыв на воинскую службу по Кызылординской области составляет 788 призывников. Из них на пограничную службу в КНБ РК – 180 человек, службу государственной охраны РК – 3 человека, Вооруженные силы РК – 305 человек, Национальную гвардию РК – 300 человек.

«Служба в армии, охрана мира и спокойствия на казахской земле – священный долг каждого гражданина Республики Казахстан. Именно поэтому мы уже по сложившейся доброй традиции в торжественной обстановке провожаем наших призывников в Вооруженные Силы нашей страны. В ряды доблестной армии независимого Казахстана мы ежегодно отправляем около 2000 ребят. Сегодня согласно проведенным реформам требования к призывникам ужесточились. Служба в Вооруженных силах РК требует от человека быть здоровым и образованным», - отметил аким области.

Сегодня все медицинские комиссии состоят из врачей соответствующей квалификации и обеспечены необходимым медицинским оборудованием. Все районные и городские призывные пункты, в том числе и областной пункт сбора обеспечены отдельными зданиями. На постоянной основе руководители неправительственных, ветеранских организаций проводят разъяснительную работу среди молодых людей по патриотическому воспитанию и повышению активности призывников.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Акимат, Армия,
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