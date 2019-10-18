Около двух тысяч кызылординцев призваны на воинскую службу в этом году

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял участие в торжественной церемонии проводов граждан, призванных на срочную воинскую службу Министерства обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Работа по призыву ребят на срочную воинскую службу была организована согласно постановлению акимата области от 1 марта 2019 года. Нужно отметить, что весной этого года планировалось отправить на службу в Вооруженные силы Республики Казахстан 801 человек, а благодаря проведенной работе в итоге было направлено 811 ребят. Осенний призыв на воинскую службу по Кызылординской области составляет 788 призывников. Из них на пограничную службу в КНБ РК – 180 человек, службу государственной охраны РК – 3 человека, Вооруженные силы РК – 305 человек, Национальную гвардию РК – 300 человек.

«Служба в армии, охрана мира и спокойствия на казахской земле – священный долг каждого гражданина Республики Казахстан. Именно поэтому мы уже по сложившейся доброй традиции в торжественной обстановке провожаем наших призывников в Вооруженные Силы нашей страны. В ряды доблестной армии независимого Казахстана мы ежегодно отправляем около 2000 ребят. Сегодня согласно проведенным реформам требования к призывникам ужесточились. Служба в Вооруженных силах РК требует от человека быть здоровым и образованным», - отметил аким области.

Сегодня все медицинские комиссии состоят из врачей соответствующей квалификации и обеспечены необходимым медицинским оборудованием. Все районные и городские призывные пункты, в том числе и областной пункт сбора обеспечены отдельными зданиями. На постоянной основе руководители неправительственных, ветеранских организаций проводят разъяснительную работу среди молодых людей по патриотическому воспитанию и повышению активности призывников.