Около двух тысяч казахстанцев получают лечение от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 15 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 907 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Из числа получающих лечение 910 казахстанцев с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, у 997 человек была диагностирована пневмония с признаками КВИ.

В стационарах находится 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

Как сообщалось ранее, за сутки выявлено 12 случаев КВИ в Казахстане, 27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.