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    09:10, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Около двух тысяч казахстанцев получают лечение от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 15 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 907 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    Из числа получающих лечение 910 казахстанцев с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, у 997 человек была диагностирована пневмония с признаками КВИ.

    В стационарах находится 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 738 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

    Как сообщалось ранее, за сутки выявлено 12 случаев КВИ в Казахстане, 27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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