Около двух тысяч дорожных рабочих задействовано в уборке снега в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице сохраняется неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега, гололедом. Коммунальные службы работают в бесперебойном двухсменном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Сегодня, 25 марта, в снегоуборочных работах в городе задействовано около 2 тысяч дорожных рабочих и порядка 1 500 единиц специализированной техники.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Только за прошедшие сутки силами коммунальных служб на снежные полигоны вывезено 111,5 тыс. кубометров снега.

В ночь с 24 на 25 марта на уборку снега с дорог, улиц, тротуаров и площадей города вышли свыше 200 рабочих и более 1 200 единиц спецтехники. Кроме того, было вывезено более 54 000 куб. м. снега.

Стоит отметить, что в предстоящие три дня на большей части Казахстана, в том числе и в столице, сохранится неустойчивый характер погоды. На территории страны объединятся два циклона, с приходом которых почти во всех регионах ожидаются осадки, местами сильные, гололедные явления, метели.