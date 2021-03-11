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    19:14, 10 Март 2021 | GMT +6

    Около двух тысяч дорожных рабочих вышли на уборку снега в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 9 на 10 марта из Нур-Султана вывезено 26 244 кубометров снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Сегодня в снегоуборочных работах задействовано порядка 1800 единиц спецтехники и около 2000 дорожных рабочих.

    Отметим, в первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

    Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе проводится в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.


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