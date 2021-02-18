Около двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане
При месячной норме 15 мм в столице в феврале выпало 19 мм снега. Только за прошедшую ночь толщина выпавших осадков составила 7 мм.
В ночь с 17 на 18 февраля в снегоуборочных работах в Нур-Султане было задействовано более 500 единиц спецтехники и свыше 50 дорожных рабочих.
В первую очередь по правилам очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.
Всего за прошедшие сутки из столицы вывезено 26 тысяч кубометров снега, а за весь зимний период – 2 564 383 куб. м.
Напомним, весь снег вывозят на 11 полигонов, расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе происходит в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.
Между тем, по прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», днем 18 февраля в Нур-Султане ожидаются осадки в виде снега и дождя, туман, гололёд и низовая метель. Температура воздуха составляет 1-3 градусов тепла.
19 февраля прогнозируют временами снег, туман, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 8-10 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Ночью 20 февраля столбики термометров опустятся до 25-27 градусов мороза, днем -15-17.