Около двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За ночь с 17 на 18 февраля в столице выпало 7 мм снега, что составляет почти половину месячной нормы. Снегоуборочные работы в столице ведутся в двухместном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

При месячной норме 15 мм в столице в феврале выпало 19 мм снега. Только за прошедшую ночь толщина выпавших осадков составила 7 мм.

В ночь с 17 на 18 февраля в снегоуборочных работах в Нур-Султане было задействовано более 500 единиц спецтехники и свыше 50 дорожных рабочих.

В первую очередь по правилам очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Всего за прошедшие сутки из столицы вывезено 26 тысяч кубометров снега, а за весь зимний период – 2 564 383 куб. м.

Напомним, весь снег вывозят на 11 полигонов, расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе происходит в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

Между тем, по прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», днем 18 февраля в Нур-Султане ожидаются осадки в виде снега и дождя, туман, гололёд и низовая метель. Температура воздуха составляет 1-3 градусов тепла.

19 февраля прогнозируют временами снег, туман, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 8-10 мороза, днем с дальнейшим понижением.

Ночью 20 февраля столбики термометров опустятся до 25-27 градусов мороза, днем -15-17.