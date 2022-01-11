Около двух тысяч человек участвовали в массовых беспорядках в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе состоялось аппаратное совещание, в ходе которого были рассмотрены конкретные поручения, данные Президентом РК по системному решению актуальных проблем. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даны конкретные поручения по восстановлению пострадавших объектов, необходимо следить за качеством строительных работ, обеспечить соблюдение требования комендантского часа», - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Глава региона отметил, что всего в массовых беспорядках в Таразе участвовали около двух тысяч человек. На данный момент задержаны 269 провокаторов.

«Необходимо и дальше проводить операцию по выявлению и задержанию нарушителей общественного порядка. В этом направлении акиматы районов и сел, сотрудники полиции должны тесно сотрудничать. Информация касательно ситуации в регионе обновляется каждый день, анализируется на заседаниях регионального оперативного штаба», - подчеркнул аким.

Он потребовал, чтобы ответственные лица обеспечили бесперебойную работу коммунальных предприятий.

«Президентом даны конкретные поручения по регулированию цен на коммунальные тарифы, бензин, газ, продукты питания. Необходимо обеспечить достаточный запас продовольствия», - поручил Б. Сапарбаев своим заместителям и руководителям управлений.