Около двух тысяч человек приняли участие в незаконной акции в Москве: задержаны около 150 граждан
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ», - сказали в пресс-службе.
В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщал, что полиция и Росгвардия задержали около 150 человек за участие в несанкционированной акции в Москве.
«Задержаны порядка 150 человек. Жалоб на нарушения, в том числе при транспортировке в отделы полиции, в ОНК пока не поступало», - сказал он.
МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Напомним, в прошлую субботу, 23 января, участниками несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы стали около 4 тысяч человек.