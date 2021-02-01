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    18:35, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Около двух тысяч человек приняли участие в незаконной акции в Москве: задержаны около 150 граждан

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Около 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ», - сказали в пресс-службе.

    В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», - подчеркнули в ведомстве.

    Ранее ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова сообщал, что полиция и Росгвардия задержали около 150 человек за участие в несанкционированной акции в Москве.

    «Задержаны порядка 150 человек. Жалоб на нарушения, в том числе при транспортировке в отделы полиции, в ОНК пока не поступало», - сказал он.

    МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.


    Напомним, в прошлую субботу, 23 января, участниками несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы стали около 4 тысяч человек.



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