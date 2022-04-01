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Около двух тысяч актюбинцев призовут в армию в этом году

Автор:  
Самал Ендибаева
1 Апреля 2022, 02:05
Около двух тысяч актюбинцев призовут в армию в этом году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Около 2 тысяч актюбинцев в возрасте от 18 до 27 лет будет призвано в ряды вооруженных сил. Об этом сегодня в ходе брифинга в РСК рассказали представители департамента по делам обороны по Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника департамента по делам обороны Адилета Отарбаева, согласно указу Президента РК два раза в год проводится призывная кампания. С 1 марта по 30 июня стартовал весенний призыв в армию.

«С 1 марта по 30 июня проводится весенний призыв, призывной возраст от 18 до 27 лет. С марта началась призывная кампания в Актюбинской области, весной будет призвано 1000 человек, осенью еще 1000, таким образом в регионе будет призвано в армию более 2 тысяч человек. Работу мы уже начали, сформировали первую команду и отправили в пограничную службу КНБ, эта работа будет проводиться до 10 апреля. С 10 мая по 30 июня будет набор в национальную гвардию», - сказал А.Отарбаев.

Все призывники два раза проходят ПЦР-тестирование, один раз во время призыва и во второй раз по прибытию в воинскую часть. Отсрочка или освобождение призывника от воинской службы проводится, по словам А.Отарбаева, в рамках государственной услуги через портал электронного правительства.

Призывники и их родители также могут получить необходимую информацию в проектном офисе «Адалдык аланы» и в социальных сетях департамента по делам обороны.

Напомним, четвертого марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2022 года».
Актюбинская область   Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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