Около двух тысяч актюбинцев призовут в армию в этом году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Около 2 тысяч актюбинцев в возрасте от 18 до 27 лет будет призвано в ряды вооруженных сил. Об этом сегодня в ходе брифинга в РСК рассказали представители департамента по делам обороны по Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника департамента по делам обороны Адилета Отарбаева, согласно указу Президента РК два раза в год проводится призывная кампания. С 1 марта по 30 июня стартовал весенний призыв в армию.

«С 1 марта по 30 июня проводится весенний призыв, призывной возраст от 18 до 27 лет. С марта началась призывная кампания в Актюбинской области, весной будет призвано 1000 человек, осенью еще 1000, таким образом в регионе будет призвано в армию более 2 тысяч человек. Работу мы уже начали, сформировали первую команду и отправили в пограничную службу КНБ, эта работа будет проводиться до 10 апреля. С 10 мая по 30 июня будет набор в национальную гвардию», - сказал А.Отарбаев.

Все призывники два раза проходят ПЦР-тестирование, один раз во время призыва и во второй раз по прибытию в воинскую часть. Отсрочка или освобождение призывника от воинской службы проводится, по словам А.Отарбаева, в рамках государственной услуги через портал электронного правительства.

Призывники и их родители также могут получить необходимую информацию в проектном офисе «Адалдык аланы» и в социальных сетях департамента по делам обороны.