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Около двух тыс. заявлений подано на поступление в докторантуру
9 Августа 2022 22:14

Около двух тыс. заявлений подано на поступление в докторантуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На поступление в докторантуру подано около двух тыс. заявлений. Прием заявлений осуществлялся с 5 июля по 5 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Для поступления в докторантуру можно выбрать лишь одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ. Вступительные экзамены для поступления проходят до 20 августа. Пороговый балл для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

Напомним, что с прошлого года вступительный экзамен в докторантуру проходит в электронном формате. Претенденты будут писать эссе за компьютером, сдавать тест на готовность к обучению в докторантуре и экзамены по профилю образовательной программы.

«Первый этап вступительных экзаменов будет проходить в формате собеседования в вузе. А второй этап проводится в электронном формате на базе центров тестирования. Будущие докторанты будут писать эссе по темам, которые утверждают сами вузы. Итоговая оценка вступительного экзамена представляет собой совокупность баллов, полученных путем суммирования результатов оценивания собеседования в вузе, эссе, теста на готовность к обучению в докторантуре и профильных экзаменов», – отметила директор департамента высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова.

В целом, максимальная оценка вступительного экзамена составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 20 баллов, эссе – 10 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 40 баллов.

Впервые в этом году для поступления в докторантуру помимо сертификата на знание иностранного языка необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.

Всего в 2022-2023 учебном году на подготовку PhD выделено 1890 грантов.

В докторантуру могут быть зачислены лица, имеющие степень магистра и стаж работы не менее девяти месяцев или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям.




Фото: 1technation.com



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