23 Мая 2022 07:35

Около двух тыс. солдат приняли присягу в региональном командовании «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В воинских частях регионального командования «Юг» состоялась церемония принятия воинской присяги. Триста юношей весеннего призыва этого года присягнули на верность Родине в Меркенском гарнизоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В расположенном в Жамбылской области Меркенском гарнизоне присягнули на верность Родине триста юношей весеннего призыва. Это молодые солдаты 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы.

Солдат срочной службы Ибрагим Шадмахан из Кызылорды заверил, что для него принятие присяги – это слова верности Родине.

«Я намерен служить верно и преданно. Хочу изучить вверенное мне оружие, стать настоящим защитником Родины. Дома меня ждут родители, братья и сёстры. Вот их я и намерен защищать. В этом я сегодня поклялся», - сказал он.

Впервые после двух лет пандемии и карантинных мероприятий в воинские части разрешено прибыть родным молодых солдат, чтобы присутствовать на церемонии принятия присяги, разделить с сыновьями торжественность момента. Ради этого в Жамбылскую область прибыли родственники солдат из разных регионов Казахстана.

«Мы приехали из Актобе, – сообщила Айжан Даниясова, мама солдата Бекжигита Каримова. – Мы не видели нашего сына месяц, а он так возмужал за это время. Все им гордятся. Мы считаем, что парни должны отслужить. И верим, что служба его пройдет успешно. Уже познакомились с его командирами. Видно, что они заботятся о наших мальчиках».

«Чтобы родителям было спокойнее за своих сыновей, командование воинской части

организовало для них небольшую экскурсию по территории части. Родные солдат осмотрели казармы, побывали в столовой, даже попробовали солдатскую кашу. Материнские сердца успокоились. Помимо личного знакомства с командирами, мамы смогли записать телефоны офицеров и сержантов, и теперь могут напрямую им звонить, чтобы справиться о том, как идет служба у сыновей», - отметила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова.

«Телефоны представителей руководства регионального командования «Юг», а также всех служб военных правоохранительных органов присутствуют на стендах каждой воинской части нашего регионального командования, - отметил командующий войсками РгК «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев. – Этим мы показываем, что всегда открыты к общению и диалогу, и любые вопросы всегда разрешимы».

Всего в воинских частях регионального командования «Юг» к присяге были приведены около двух тысяч молодых солдат, отметили в пресс-службе регионального командования «Юг».



