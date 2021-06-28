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    11:51, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Около двух тонн наркотиков изъяли полицейские в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года Министерством внутренних дел РК выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений, в том числе 758 фактов сбыта. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Внутри страны основные усилия МВД направлены на борьбу с поставщиками и сбытчиками наркотиков, перекрытие каналов их распространения и изобличению крупных наркодельцов. С начала года МВД выявило 3,5 тысячи наркоправонарушений, в том числе 758 фактов сбыта. Изъято почти 2 тонны наркотиков, из них 41 килограмм синтетики», - уточнил Нурдильда Ораз.

    В качестве важнейшего направления рассматривается комплекс мер профилактического характера. В учебных заведениях внедряются современные методики раннего выявления подростков, входящих в группу риска и работы с ними.

    «Сейчас мы активно сотрудничаем с более 60 НПО в вопросах первичной профилактики наркомании. Только благодаря консолидации общества и совместного противодействия можно рассчитывать на результаты в решении глобальной проблемы современности – наркомании», - резюмировал Нурдильда Ораз.

    Ранее официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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