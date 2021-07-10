Около двух тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» с 1 июня 2021 года проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях в ходе проведения мероприятия «Карасора» в Шуском районе жамбылские полицейские ликвидировали более 1,8 тонны дикорастущей конопли.

«В рамках исполнения плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств создана выездная комиссия по уничтожению наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники. Второго июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на пяти гектарах предпесковой территории Шуского района путем скашивания дикорастущей конопли с последующим сжиганием уничтожили 1 тонну 781 килограмм наркорастения», - пояснили в ведомстве.

Напомним, на территории Жамбылской области с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.

На днях сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции города Тараза задержали 55-летнего жителя областного центра, который вырастил в своем огороде 104 куста с признаками культивирования наркотического растения, относящиеся к роду конопли «индийская».

В Таразе при обыске на съемной квартире в микрорайоне обнаружена и изъята сушеная марихуана весом 1 кг 740 граммов. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.