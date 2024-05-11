Около двух тысяч доз «синтетики» обнаружили у жителя Экибастуза

Экибастузские полицейские проверили сообщение о драгдилере, поступившее в Telegram-бот. При обыске в квартире мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили 400 граммов синтетических наркотиков и весы для фасовки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным оперативников, экибастузец был участником преступной схемы по продаже запрещённых веществ через интернет-магазин.

- В его обязанности входило получение оптовых партий наркотика, фасовка и распространение их бесконтактным способом. Географические координаты и фотографии тайников он передавал наркопотребителям. Во время обыска были изъяты два больших пакета с кристаллообразным веществом. Как установлено экспертизой, в нем находилось около 400 грамм наркотических веществ синтетического происхождения, что составляет особо крупный размер и соответствует 2000 разовых доз. В квартире по месту жительства злоумышленника обнаружены электронные весы, изолента и магнитики, которые использовались при расфасовке на закладки, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По факту незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и находится под стражей.

В рамках расследования будет установлено происхождение запрещённого вещества и механизм его реализации.