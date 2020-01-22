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Около двух млрд тенге потратят на спортивные команды в СКО

22 Января 2020 11:24
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Около двух млрд тенге потратят на спортивные команды в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют потратить на спортивные команды около двух миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сайте государственных закупок управление физической культуры и спорта разместило несколько объявлений на услуги по подготовке и участие команд в республиканских и международных соревнованиях на 2020-й год. В частности, мужской и женский волейбол оценили в 169 и 71,4 млн тенге, соответственно, велосипедный спорт – 105 млн тенге, хоккей – 310 млн тенге, борьбу – по 45 млн тенге, конный спорт – два лота на общую сумму в 130 млн тенге.

И самый дорогой лот – 920 млн тенге – на футбольную команду. По сравнению с затратами в других регионах – сумма небольшая. В Шымкенте, например, объявили тендер на 6,2 млрд тенге, в Актобе – 2 млрд тенге, Костанае – 3,2 млрд тенге. Однако есть бюджеты и гораздо скромнее. В Восточно-Казахстанской области затраты на футбольную команду оценили в 678 млн тенге. Но в этом регионе 1 млрд тенге выделяют на волейбол, есть лоты на подготовку гандбольных команд и легкоатлетов.

Североказахстанская футбольная команда «Кызыл-Жар СК» после нескольких лет игры в Первой лиге по итогам прошлого сезона вышла в Премьер-Лигу. В команде произошли изменения. Сменился тренер, клуб покинул Али Алиев. Сейчас футболисты в Турции. Тренируются и проводят товарищеские матчи. Формируется состав команды.

Первый матч в Премьер-Лиге «Кызыл-Жар СК» сыграет со столичным клубом «Астана» 8 марта.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Спорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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