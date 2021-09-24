Около двух млн казахстанцев нуждаются в жилье – Союз строителей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев рассказал, сколько казахстанцев нуждаются в жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все программы сокращаются, и доступность к финансовым средствам у людей, конечно, ухудшается. Категории нуждающихся людей разные – есть многодетные, сироты, люди, проживающие в сельской местности, которые хотят переехать, жить и работать в городах, и мы не имеем права запрещать им это делать. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов имеют право встать в очередь», - сказал Талгат Ергалиев на заседании организации.

По его словам, нужны новые программы.

«Поэтому для всех категорий людей нужно разработать программы, чтобы доступность к жилью была не только у определенных категорий (работников государственных учреждений, к примеру), но и для частного сектора, который работает в предприятиях хозяйственного планирования, для предпринимателей, которые тоже не имеют возможности. Соответственно, сегодня для удовлетворения потребностей нужна поддержка», - отметил спикер.

«Когда мы говорим о нуждающихся в жилье людях – а это около 2 млн человек. Людям, которые живут от зарплаты до зарплаты, необходимо финансирование – допустим, программа, которая обеспечит первоначальный взнос в размере 5%, а оставшийся долг чтобы они могли выплачивать в течение 15-20 лет», - заключил глава Союза строителей Казахстана.