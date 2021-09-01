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Около двух кг наркотиков изъяли у жителя Алматинской области

1 Сентября 2021 20:06
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Около двух кг наркотиков изъяли у жителя Алматинской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали жителя Алматинской области за хранение наркотических средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

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«С начала текущего года сотрудниками по противодействию наркопреступности Департамента полиции на транспорте выявлено 280 наркоправонарушений, из которых 21 фактов хранений в особо крупном размере наркотических средств и 39 сбытов. Из незаконного оборота изъято 104 кг наркотических средств, из них более 3 кг синтетических видов наркотиков», - отметил заместитель начальника Департамента Нуржан Алибаев.

По его словам, 13 июля при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Кара сора» на железнодорожном вокзале станции Шу сотрудниками транспортной полиции задержан житель Алматинской области, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято вещество растительного происхождения.

Как отметил Нуржан Алибаев, согласно акту судебно-химической экспертизы изъятое вещество является «марихуанной высушенной» общим весом 1 кг 770 грамм.

По данному факту Линейным отделом полиции на станции Шу начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (Хранение наркотических средств в особо крупном размере).

«13 августа приговором Шуского районного суда Жамбылской области 51 –летний гражданин приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы», - резюмировал полковник полиции.
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