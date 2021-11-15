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Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане

15 Ноября 2021 11:37
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Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Участковыми инспекторами полиции проводится подворовой и поквартирный обход для знакомства с жителями, выявления нарушителей и проверки состоящих на учетах в полиции, а также встречи с населением для разрешения проблемных вопросов», - сказала Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что проверяются арендные квартиры, рынки, неблагополучные семьи, владельцы гражданского оружия и иностранцы.

Полицией проверяются дачи, зимовки, стройки для выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранцев, хранения запрещенных предметов.

«На сегодняшний день полицейские обошли порядка четырех миллионов квартир и частных домов, проверено свыше 240 тысяч дачных домов и около 52 тысяч крестьянских хозяйств, зимовок, делян, расположенных за пределами населенных пунктов. Проверено более 72 тысяч арендуемых квартир, выявлено порядка девяти тысяч фактов предоставления жилья в наем без регистрации в органах госдоходов», - сообщила Шугыла Турлыбек.

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#МВД РК   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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