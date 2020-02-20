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Около девяти млн тенге штрафа заплатит руководитель отдела в Семее за взяточничество

20 Февраля 2020 22:31
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Около девяти млн тенге штрафа заплатит руководитель отдела в Семее за взяточничество

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Отдела архитектуры и градостроительства города Семей осужден за взяточничество на системной основе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области окончено производством уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Семей» Б. Салимова.

Он подозревался в получении взяток на системной основе в период с сентября по октябрь 2019 года от индивидуальных предпринимателей за согласование эскизных проектов и ситуационных схем.

13 февраля 2020 года приговором суда №2 г. Семей Б. Салимов осужден к штрафу в размере 8 785 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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