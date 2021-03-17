Около десяти млн тенге задолжали костанайцы в фонд компенсации потерпевших

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Около 10 000 000 тенге должны костанайцы в фонд компенсации потерпевших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ Костанайской области.

В 2018 году в Казахстане был принят Закон «О фонде компенсации потерпевшим». В настоящее время исполнением приговора суда в части взыскания сумм с осужденных в пользу указанного фонда занимаются частные судебные исполнители. Частные судебные исполнители Костанайской области совместно с сотрудниками прокуратуры города Костаная провели рейдовые мероприятия по исполнению сумм в доход фонда компенсации потерпевшим.

«По состоянию на начало марта 2021 года находилось на исполнении ЧСИ 201 исполнительный документ на сумму 9.485.831 тенге, из них 109 должников – это осужденные отбывающие наказания в местах лишения свободы, он задолжали сумму в размере 5.703.451 тенге. Всего трудоустроено 37 должников, частично погашаются сумма в размере 2.711.684 тенге. Общими усилиями исполнено и окончено всего 44 исполнительных производств на 1.918.610 тенге», - рассказала руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

По 92 исполнительным документам на общую сумму 3.715.470 тенге осужденные находятся в службе пробация города Костаная. С каждым из должников-осужденных провели работу по взысканию суммы долга в пользу ФКП, вручены требования о необходимости к кратчайшие сроки погасить долги. В случае не исполнения указания и требования судебного исполнителя, данных должников ожидает еще одно наказание, предусмотренное законодательствами РК.