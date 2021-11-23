Около четырех тысяч подростков, беременных и кормящих женщин привились Pfizer в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане продолжается вакцинация от КВИ подростков, беременныхи кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе управления здравоохранения ВКО сообщили, что за сегодняшний день в области более 3 930 подростков, беременных и кормящих женщин привились Pfizer.

Отметим, вакцину Pfizer могут получить только подростки с 12 до 18 лет с добровольного согласия их законных представителей, беременные и кормящие женщины.