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    18:26, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около четырех тысяч подростков, беременных и кормящих женщин привились Pfizer в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане продолжается вакцинация от КВИ подростков, беременныхи кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе управления здравоохранения ВКО сообщили, что за сегодняшний день в области более 3 930 подростков, беременных и кормящих женщин привились Pfizer.

    Отметим, вакцину Pfizer могут получить только подростки с 12 до 18 лет с добровольного согласия их законных представителей, беременные и кормящие женщины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область
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