Около четырех тысяч нарушений выявили на дорогах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане подвели итоги трехдневной оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Полицейскими в ходе ОПМ было выявлено 3 776 нарушений правил дорожного движения, в том числе 40 правонарушений были допущены водителями общественного транспорта. За управление в состоянии опьянения задержано 50 водителей, за выезд на встречную полосу зафиксировано 26 нарушений, 228 человек нарушили скоростной режим и еще 40 фактов незаконного переоборудования автомобилей. Нарушали и пешеходы. Полицейские зафиксировали порядка 770 нарушений со стороны пешеходов.

«Отметим, что в ходе ОПМ за различные правонарушения водворены на спецстоянку 124 автомашины. Несмотря на то, что ужесточено наказание за управлением автомобилем в алкогольном опьянении, водители продолжают садиться за руль пьяными да еще и лишенными прав на вождение. Задержано было четыре пьяных водителя, в отношении которых проводится досудебное расследование», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

К примеру, 17 февраля около 22:30 часов экипажем БПП ДП ВКО «ПА-446» по улице Карбышева был остановлен автомобиль марки «Мitsubishi FTO». За рулем находился 23-летний водитель. Молодой человек в темное время суток не включил ближний свет фар. При проверке было установлено, что водитель постановлением суда лишен водительских прав, от него исходил запах алкоголя. Парень был доставлен в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования. Врач-нарколог дал заключение «алкогольное опьянение средней степени».

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Автомобиль водворен на специальную стоянку.

Фото: пресс-служба ДП ВКО