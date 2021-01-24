Около четырех тысяч человек участвуют в незаконной акции в центре Москвы

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Участниками несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы в субботу стали около 4 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«На Пушкинской площади на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тысяч человек», - сказали в полиции.

Сейчас полиция стягивает подкрепление, Пушкинская площадь практически блокирована. Участники акции время от времени устраивают стычки с полицейскими, на данный момент произошло уже три потасовки.

Как заявили в московском департаменте транспорта, протестующие вышли на проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы, перекрыв ее. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы.

Движение автотранспорта затруднено на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулках. Тверская улица полностью перекрыта для движения в обоих направлениях. Часть собравшихся ушла с Пушкинской площади и отправилась в сторону Кремля, затем они вышли на Большую Дмитровку, перекрыли движение и пошли по проезжей части. Они дошли до Страстного бульвара, который был перекрыт полицейскими.

Протестующие прорвали оцепление и устроили стычку с сотрудниками правоохранительных органов, которые для задержания наиболее активных использовали спецсредства. Кроме того, сейчас в сторону Петровки идет толпа с Пушкинской площади. На самой Пушкинской площади людей практически не осталось.