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    22:27, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Около четырех кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Тараза

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими изъяты наркотические средства в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала текущего года транспортными полицейскими было выявлено 201 наркоправонарушение и из незаконного оборота изъято 40 кг различных видов наркотических средств.

    В ходе проведения ОПМ «Дәрмек» было выявлено 18 правонарушений по линии противодействия наркопреступности, 3 из которых за нарушение законодательства, регламентирующее легальный оборот сильнодействующих лекарств и правил перевозок прекурсоров.

    Линейным отделом полиции на станции Тараз проводится досудебное расследование в отношении 38-летнего жителя города Тараз.

    Он подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотического средства «марихуана высушенная» общим весом 3,7 кг в особо крупном размере. Расследование продолжается.

    Напомним, что с 1 июня текущего года по всей территории страны начата широкомасштабная оперативно - профилактическая операция «Қарасора-2021», которая направлена на пресечение культивирования и транзита наркотиков. Оперативно-профилактические мероприятия продолжатся до 30 октября.


    Теги:
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