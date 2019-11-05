Около четверти болашаковцев являются топ-менеджерами крупных компаний и госорганизаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О достижениях выпускников международной стипендии «Болашак» рассказали МИА «Казинформ» в АО «Центр международных программ».

Среди 10 тыс. выпускников программы свыше 5 тыс. составляют магистры, около 3 тыс. – бакалавры, более 300 – доктора PhD, аспиранты и интерны, а также около 1800 – стажеры. Свыше 40% выпускников работают в реальном секторе экономики, 20% – в сфере образования и науки и более 7% – в сфере медицины и здравоохранения. Около четверти выпускников являются топ-менеджерами крупных компаний и государственных организаций.

На счету у болашаковцев сотни научных разработок, носящих прикладной характер, более 100 крупных социальных проектов в сфере образования, здравоохранения, развития культуры и инжиниринга. Проведено свыше 2000 операций на сердце и внедрены более 1700 международных стандартов и алгоритмов лечения. Трансляция зарубежного опыта создает реальный эффект на количественных и качественных показателях отдельных секторов экономики.

У каждого из них своя история успеха, многие уже реализовались в профессиональном плане и вносят значительный вклад в развитие реального сектора экономики и социальной сферы.

​Инженерно-техническая сфера. Уникальные разработки в области карантина и защиты растений, новейшие технологии спасения Зеленого пояса насаждений вокруг Астаны, пораженного редким жуком-вредителем (К.Толеубаев, Казахский Научно-Исследовательский Институт защиты и карантина растений).

​Разработка мобильных роботов, а также гибридной мобильной платформы с целью дальнейшего промышленного внедрения в национальные компании (А.Шинтемиров, АОО «Назарбаев Университет»).

​Автоматизированная система управления «Энергодиспетчерская тяги» (АСУ ЭДТ) входит в число крупнейших проектов по энергосбережению в АО «НК «Қазақстан Темір жолы» (Б. Айтпенбетов, ТОО «Hewlett-Packard»).

​Завод по прокалке нефтяного кокса при ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (А.Недашковский, ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»).

Бесплатный сервис по поиску врачей iDoctor.kz, целью которого является бесплатное информирование населения о медицинских услугах путем предоставления полной информации о медицинских центрах и врачах в Казахстане. Данный проект стал лучшим StartUp проектом от г. Алматы в 2014 году и стал финалистом Национального Инновационной программы ФОРСАЖ по телеканалу «Хабар» (С.Смагулов, Заместитель директора ТОО «Tausma Trade»).

Культура и искусство. Поставлено более 25 спектаклей, дирижерский репертуар включает более 250 произведений вокально-симфонической, симфонической и камерной музыки и более 40 оперно-балетных спектаклей (А. Мухитдинов, Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», награжден орденом «Құрмет»).

Победитель Международного конкурса дирижеров им. Ловро фон Матачича, Хорватия, 2001 г., награждён I премией Международного конкурса дирижеров им. Антонио Педротти, Италия, 2001г., прославляет Казахстан, работая во всемирно известных оркестрах таких как: Дрезденский филармонический, Немецкий симфонический, Симфонический оркестр г. Бирмингема, Миланский им. Дж. Верди (А. Бурибаев, дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан).

Самая молодая оперная певица знаменитой Миланской оперы Ла Скала, Книга рекордов Гиннеса, 2010 г., победа в национальном конкурсе исполнителей, Италия, 2011 г., вхождение в десятку лучших сопрано мира, 2013., 3 престижных премии международного оперного конкурса имени Магды Оливеро, Италия, 2012-2013 гг. (М. Мудряк, Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»).

Очевидно, что масштаб программы «Болашак» не позволяет рассказать о каждом стипендиате персонально, но в целом, это большая команда профессионалов, формирующая прочный кадровый остов государства и ориентированная на полноценное участие в решении приоритетных задач страны.

Центр международных программ также выделил вопросы по основным этапам развития международноцй стипендии «Болашак»

Трудности. До 2005 года в программе «Болашак» не было механизма по возвращению стипендиатов на родину. В 2005 году разрабатывается договорная база, закрепляющая обязательство по возвращению в страну для обязательной трудовой отработки. Также создается единый администратор программы – АО «Центр международных программ» (далее – ЦМП), обеспечивающий непрерывный мониторинг за ходом обучения стипендиатов и трудоустройства выпускников.

​Основные показатели реализации стипендии:

1993 год

▪ Учреждение Международной стипендии «Болашак»

1994 – 2004 годы

▪ Стипендия «Болашак» присуждена 785 казахстанцам для обучения в 13 странах мира

2005-2007 год

▪ Увеличение ежегодного присуждения стипендии до 3 000;

▪ Усовершенствование программы для индустриально-инновационного развития казахстанской экономики;

▪ Создается единый администратор программы – АО «Центр международных программ» (далее – ЦМП), обеспечивающий полный процесс мониторинга обучения стипендиатов и трудоустройства выпускников;

▪ Разработка договорной базы, закрепляющая обязательство по возвращению в страну для пятилетней отработки выпускников программы;

2008-2010 год

▪ Введение льготных категорий претендентов для сельской молодежи, государственных служащих, научно-педагогических работников;

▪ Внедрение программ научных стажировок за рубежом для научных и педагогических работников до 12-ти месяцев;

2011-2013 год

▪ Отмена программы бакалавриата;

▪ Введение программно-целевого метода отбора и подготовки кадров;

▪ Введение программ стажировок для медицинских и инженерно-технических работников;

▪ С 2005 по 2013 г. стипендия «Болашак» присуждена 10 117 казахстанцам для обучения в 200 лучших вузах 30 стран мира;

2014 -2016 годы

▪ Повышение требований к знанию иностранного и государственного языков с IELTS 3.0 до 5.0;

▪ Локализация языковой подготовки по формату «6+6» (6 месяцев – в стране, 6 – за рубежом);

▪ Сокращение с топ-200 до топ-100 мировых вузов, включение топ-30 мировых вузов по специальностям;

▪ Запуск новой системы подготовки научных кадров – Split PhD;

▪ Введение новых категорий – «работники культуры и СМИ», «самостоятельно поступившие в докторантуру», «общий конкурс»

2017-2018 годы

▪ Изменение подходов отбора претендентов;

▪ Усилены требования к среднему баллу диплома (с GPA 3,0 до 3,3);

▪ Повышение требований к уровню знания английского языка (с IELTS 5.0 до 5.5);

▪ Оптимизирован список вузов для обучения стипендиатов: до топ-70 вузов по мировым общеуниверситетским рейтингам и топ-20 по мировым предметным рейтингам. В 2018 году список дополнен университетами лидеров мировой образовательной индустрии (США, Великобритании, Германии и Франции) согласно их национальным предметным рейтингам;

▪ Внесены изменения в процедуру конкурсного отбора претендентов для присуждения стипендии – конкурс состоит из шести туров. Состав Независимой экспертной комиссии формируется по каждому направлению из профильных экспертов;

▪ Внедрен дифференцированный подход для трудовой отработки по схеме «центр-регион» с сокращенным сроком отработки в регионе 3 года вместо 5-ти лет в городах Астана и Алматы (для сокращения регионального дисбаланса и обеспечения кадровой ротации в регионы);

▪ Введение новых категорий работников для прохождения стажировок: «научные работники»; «работники судов, прокуратуры, финансового сектора, задействованные в создании Международного финансового центра «Астана», «работники сферы информационная (кибер) безопасность»

Трудоустройство. В ЦМП функционирует Департамент по трудоустройству выпускников. Департамент осуществляет деятельность, направленную на создание необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников, а также сотрудничает с организациями, содействующими трудоустройству выпускников.

С целью оказания содействия в трудоустройстве выпускников: проводятся ярмарки вакансий «Болашак» в городах Алматы и Астана с участием работодателей, которые представляют свои вакансии; проводятся информационные сессии для выпускников программы «Болашак» об эффективном трудоустройстве (как правильно оформлять резюме, проходить интервью и т.д. ); выпускники программы «Болашак» могут узнавать актуальные вакансии на фейсбук странице Департамента трудоустройства выпускников; получить консультацию у менеджеров.

На основе программы «Болашак» создано масштабное движение «Казахстан-2050» по разъяснению основных задач страны на пути вхождения в топ развитых стран мира. Прежде всего, это обеспечение регионов квалифицированными специалистами в соответствии с потребностью экономики и организация прохождения профессиональных стажировок. В центре внимания точечная подготовка целевых групп по дефицитным в стране специальностям. Это относится к сферам культуры, журналистики, информационных технологий, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, ряду технических и общественно-политических специальностей, национальной безопасности. Определение кадровой потребности ведется совместно с государственными органами и профильными ведомствами. При их непосредственном участии формируется Перечень приоритетных специальностей для обучения по Болашак.

​Научные достижения. Немаловажно, что в рамках форсированного индустриально инновационного развития страны, упор был сделан на подготовку специалистов для второй пятилетки ГПФИИР. По линии «Болашак» совместно с казахстанскими компаниями и Национальной палатой предпринимателей разрабатывались программы стажировок для инженерно-технических кадров, налажено партнерство с такими зарубежными организациями как Saekyung Itech Co. LTD в Южной Корее, европейским испытательным центром Intespace и компанией космических разработок ASTRIUM во Франции, Германским обществом международного сотрудничества GIZ, компанией Hewlett Packard (НР) и Aleadership в США и др. К прохождению стажировок активно привлекались главные инженеры и технологи региональных предприятий.

Всевозрастающая потребность в трансферте идей и новаций расширяет возможности и для молодых ученых. По программе «Болашак» уже подготовлено 126 докторов PhD, успешно применяющих полученные знания в ведущих научных центрах страны, таких как Назарбаев Университет, Национальный научный кардиохирургический центр, Центр наук о земле, Национальный Центр Биотехнологий, Национальный медицинский холдинг, ЕНУ им. Л.Гумилева, КазНУ им.аль-Фараби, КазНМУ им. С.Асфендиярова и т.д. Выпускники программы содействуют созданию инновационных кластеров вокруг научных центров, способствующих развитию пояса наукоемких и высокотехнологичных компаний, проводят сложнейшие кардиохирургические операции.

Разработаны новые подходы по лечению рака молочной железы в тысячи консультаций и спасенных матерей (А.Бримова, Национальный научный центр материнства и детства г. Алматы).

Проведено 70 исследований по теме акушерства и гинекологии, проблемам материнства и детства, в том числе в области фокусированной ультразвуковой абляции миоматозных узлов – новый неинвазивный метод лечения лейомиомы матки и др. (Д. Максутова, Казахский национальный медицинский университета им. С.Д. Асфендиярова).

Внедрена современная система эпидемиологического мониторинга основных хронических неинфекционных заболеваний (А.Карабаева, Научно-исследовательский Институт Кардиологии и Внутренних Болезней).

Проведена уникальная операция по удалению опухоли головного мозга при сохраненном сознании для контроля речевой и двигательной функции в ходе операции (А.Доскалиев, Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова).

Разработано тест-кольцо для определения венерических заболеваний. Система позволяет удаленно определить наиболее распространенные венерические заболевания. Технология прошла проверку на базе NASA и Стэнфорда. Также тест адаптирован под раковые заболевания. Выпуск планируется начать в текущем году (Д.Мектебаева, АОО Назарбаев Университет).

Разработан оптический биосенсер, позволяющий определить маркеры туберкулеза на ранней стадии и за короткий срок (Д.Канаева, АОО Назарбаев Университет).

Проведено более 150 исследований, разработано 2 предпатента по лечению гломерулонефритов и нефротического синдрома у детей (Б. Абеуова, Карагандинский государственный медицинский университет).

По инициативе болашаковцев созданы общественные и студенческие движения, такие как «Казахстан-2050», «Ассоциация «Болашак», «КазАльянс», являющиеся активными ретрансляторами национальных идей в стране и за рубежом.