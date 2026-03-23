РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:49, 23 Март 2026 | GMT +5

    Около четырех тысяч патронажных медсестер работают в Казахстане

    За последние годы система медицинской помощи детям в Казахстане значительно укреплена и стала более ориентированной на комплексную поддержку семьи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В поликлиниках сформированы мультидисциплинарные команды, в состав которых входят педиатры, врачи общей практики, патронажные медицинские сестры, психологи и социальные работники.

    Такой подход позволяет сопровождать ребенка с первых дней жизни и своевременно оказывать не только медицинскую, но и социально-психологическую помощь.

    Сегодня по стране работают около 4 тысяч патронажных медсестер, которые ведут наблюдение за семьями по современной модели патронажа. Это обеспечивает раннее выявление рисков для здоровья и развития ребенка и повышает качество профилактической работы.

    В ведомстве отметили, что ключевая роль в сохранении здоровья детей принадлежит семье. Соблюдение простых, но эффективных правил позволяет значительно снизить риски заболеваний и обеспечить гармоничное развитие ребенка: 

    • создание атмосферы заботы и внимательного отношения к потребностям малыша; 
    • поддержка и поощрение грудного вскармливания; 
    • регулярное прохождение профилактических осмотров; 
    • строгое соблюдение национального календаря вакцинации.

    Ранее сообщалось о том, что комплексный план по повышению качества предоставления медицинских услуг утвердили в РК.

    Теги:
    Здравоохранение Дети Медицина Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Автор
