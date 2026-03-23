Около четырех тысяч патронажных медсестер работают в Казахстане

В поликлиниках сформированы мультидисциплинарные команды, в состав которых входят педиатры, врачи общей практики, патронажные медицинские сестры, психологи и социальные работники.

Такой подход позволяет сопровождать ребенка с первых дней жизни и своевременно оказывать не только медицинскую, но и социально-психологическую помощь.

Сегодня по стране работают около 4 тысяч патронажных медсестер, которые ведут наблюдение за семьями по современной модели патронажа. Это обеспечивает раннее выявление рисков для здоровья и развития ребенка и повышает качество профилактической работы.

В ведомстве отметили, что ключевая роль в сохранении здоровья детей принадлежит семье. Соблюдение простых, но эффективных правил позволяет значительно снизить риски заболеваний и обеспечить гармоничное развитие ребенка:

создание атмосферы заботы и внимательного отношения к потребностям малыша;

поддержка и поощрение грудного вскармливания;

регулярное прохождение профилактических осмотров;

строгое соблюдение национального календаря вакцинации.

Ранее сообщалось о том, что комплексный план по повышению качества предоставления медицинских услуг утвердили в РК.