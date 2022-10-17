Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение
Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
17 Октября 2022, 08:35

Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 октября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 959 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Среди получающих лечение 829 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 130 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 852 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.


Новости по теме
Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса
Смертность от онкозаболеваний снизилась на 8,5% в Казахстане
Врач дал совет беременным в связи с ростом гриппа и ОРВИ
Читайте также
Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса
Смертность от онкозаболеваний снизилась на 8,5% в Казахстане
Врач дал совет беременным в связи с ростом гриппа и ОРВИ
Парк скорой помощи в Атырау пополнился 20 новыми машинами
Заболеваемость гриппом в четыре раза выросла за неделю в СКО
51 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане
Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в Восточно-Казахстанской области
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив