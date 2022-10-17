17 Октября 2022, 08:35

Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 октября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 959 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Среди получающих лечение 829 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 130 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 852 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.