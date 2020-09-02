Около 95 тысяч студентов колледжей начали учиться бесплатно по госзаказу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в Казахстане функционируют 787 колледжей с контингентом более 466 тысяч студентов. Учитывая карантинные ограничения, учебный год начался в дистанционном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МОН РК.

В новом учебном году в колледжи зачислены 148 414 человек: после 9 класса – 107 855 человек; после 11 класса и ТиПО – 40 559 человек.

94 770 студентов начали обучаться бесплатно по госзаказу.По педагогическим, экономическим, социально-гуманитарным, IT специальностям обучение проходит в дистанционном формате.Теоретические занятия по техническим, технологическим, аграрным, медицинским специальностям и специальностям сферы искусства занятия также проводятся дистанционно.В зависимости от специфики специальностей лабораторные и практические занятия, производственное обучение и профессиональная практика могут организовываться полностью или частично дистанционно.Для студентов из отдаленных регионов без доступа к Интернету в общежитиях организаций ТиПО созданы необходимые условия для обучения с учетом санитарно-эпидемиологических требований.