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Около 95 тысяч студентов колледжей начали учиться бесплатно по госзаказу
2 Сентября 2020 23:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в Казахстане функционируют 787 колледжей с контингентом более 466 тысяч студентов. Учитывая карантинные ограничения, учебный год начался в дистанционном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МОН РК.
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В новом учебном году в колледжи зачислены 148 414 человек: после 9 класса – 107 855 человек; после 11 класса и ТиПО – 40 559 человек.94 770 студентов начали обучаться бесплатно по госзаказу.
По педагогическим, экономическим, социально-гуманитарным, IT специальностям обучение проходит в дистанционном формате.
Теоретические занятия по техническим, технологическим, аграрным, медицинским специальностям и специальностям сферы искусства занятия также проводятся дистанционно.
В зависимости от специфики специальностей лабораторные и практические занятия, производственное обучение и профессиональная практика могут организовываться полностью или частично дистанционно.
Для студентов из отдаленных регионов без доступа к Интернету в общежитиях организаций ТиПО созданы необходимые условия для обучения с учетом санитарно-эпидемиологических требований.
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