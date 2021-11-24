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    10:03, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около 95 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

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    НУР-СУЛТАН. К - По состоянию на 1 ноября 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 94,9 тысячи человек, при этом 70,2 тысячи выплата была назначена впервые именно в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

    В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

    Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

    авторизоваться на портале eGov.kz;

    в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

    заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

    в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

    если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

    Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

    При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

    Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

    Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

    Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

    Теги:
    Правительство Минтруда РК Общество Экономика
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