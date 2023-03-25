Около 94 тысяч тенге составляют ежемесячные расходы одного жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области возросли денежные расходы населения более чем на 11%. По данным департамента статистики, в четвертом квартале прошлого года они достигли 93,7 тысячи тенге на одного человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Североказахстанские статистики посчитали, что около 90% затрат приходятся на потребительские расходы, на материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги - всего 10%.

Самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – более 46%. При этом сельчане тратят около 45%, горожане – свыше 47%.

В расходах на продукты питания треть денежных средств семьи идет на покупку мяса и мясопродуктов и 17% – затраты на хлебопродукты и крупяные изделия.

В группе непродовольственных товаров лидирующие позиции занимает покупка одежды и обуви – 28%. Эта статья расходов у горожан и сельчан практически одинакова.

В расходах на платные услуги более 33% денежных средств приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание жилья и ремонт, почти 33% – на услуги транспорта и связи, 7% – на образование. Незначительную часть в расходах на платные услуги занимают затраты на культурные мероприятия и организацию досуга – менее 3%. Расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского населения в два раза.