Около 91 тысячи вакансий и 50 тысяч резюме разместили казахстанцы на электронной бирже труда в ноябре

12 Декабря 2022, 04:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ноябре на Электронной бирже труда (ЭБТ) размещено 91,2 тысячи вакансий и 49,9 тысячи резюме. В сравнении с прошлым месяцем рынок труда отметился снижением активности как работодателей (-16,4%), так и соискателей (-16,5%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Больше всего вакансий было размещено предприятиями секторов дошкольного и общего среднего образования (17,2 тысячи), прочих видов услуг (7,3 тысячи), строительства (6 тысяч) и сельского хозяйства (4,3 тысячи вакансий).

«Кроме неквалифицированных работников, таких как подсобные и разнорабочие, рабочие по озеленению, наибольший спрос наблюдался на квалифицированных охранников, воспитателей и водителей. Частично спрос и предложение совпали: среди квалифицированных работников больше всего искали работу водители автомобиля, бухгалтеры, юристы и воспитатели», – сказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

При этом квалифицированных юристов, финансистов и учителей средней школы в ноябре на рынке труда было в избытке, как и неквалифицированных рабочих, таких как вахтеры.

«В свою очередь наблюдалась нехватка неквалифицированных строительных рабочих, а также квалифицированных охранников, воспитателей и кассиров. При этом в региональном разрезе больше всего охранников не хватало в Актюбинской (458 вакансий и 29 резюме), Павлодарской (213 вакансий и 44 резюме) областях, воспитателей – в Астане (221 вакансий и 35 резюме) и Карагандинской области (160 вакансий и 13 резюме), а кассиров – в Алматы (396 вакансий и 14 резюме) и Атырауской области (264 вакансий и 26 резюме)», – проинформировала Александра Молчановская.

Совокупный спрос на неквалифицированных и имеющих среднюю квалификацию работников сократился в равной степени – на 20%. В основном это затронуло работников, чья работа носит сезонный характер.

В разрезе регионов сохранилась диспропорция в плане размещения вакансий. Так, по итогам ноября в тройку лидеров по размещенным вакансиям вошли города Астана, Алматы и Карагандинская область, в которых были размещены 31,2% всех вакансий.

По сравнению с прошлым месяцем в ряде регионов сокращение спроса на рынке труда достигло почти двухкратного значения. Это отметилось в Западно-Казахстанской области (-54% до 4 тыс.), Шымкенте (-48% до 2,4 тыс.) и Кызылординской области (-48% до 2,3 тыс. вакансий). Прирост произошел в семи регионах, среди которых наибольшие показатели у Улытауской области (+53% до 1,1 тысячи), гАлматы (+15% до 10,1 тысячи) и Абайской области (+12 до 1,3 тысячи вакансий).

Что касается количества резюме, то в сравнении с октябрем положительное сальдо зафиксировано только в четырех регионах, а именно в Алматы (+17% до 3,8 тысячи резюме), Павлодарской области (+10% до 1,9 тысячи резюме), в Шымкенте (+9% до 3,1 тысячи резюме) и Астана (+0,3% до 4,6 тысячи резюме).

Во всех остальных регионах наблюдалось снижение активности соискателей. Вместе с тем городах Астана и Алматы, а также Карагандинская и Павлодарская области оказались в числе регионов, испытавших наибольшую нехватку кадров, сводное количество резюме было почти вдвое меньше, чем вакансий.

«В целом треть всех соискателей – молодежь, а каждый четвертый находится в возрасте 35-44 лет. Меньше всего (9%) искали работу лица предпенсионного возраста. В гендерном аспекте количество женщин и мужчин, искавших работу, примерно равно. Однако среди женщин-соискателей значительная часть относилась к высококвалифицированным специалистам (36%), в то время как среди мужчин их доля была почти вдвое меньше (19%)», – подчеркнула эксперт ЦРТР.

Свыше половины (53%) всех соискателей проживали в городской местности, среди которых более трети (34%) - высококвалифицированные специалисты. На селе показатель высококвалифицированных соискателей составил 19%.

«Половина соискателей-сельчан являются неквалифицированными кадрами, в то время как в городах их доля составила только 27%. Разница наблюдается и в разрезе зарплатных ожиданий – городские специалисты, к примеру, с высокой квалификацией хотят получать 287 тысяч тенге против 200 тысяч тенге у сельских жителей», – сообщила Александра Молчановская.

Наиболее высокооплачиваемыми стали вахтенные помощники капитана – работодатели предлагали им в среднем от 800 тысяч тенге в месяц. Чуть меньше предлагалось руководителям структурных подразделений государственных органов – от 739 тысяч тенге, архитекторам программного обеспечения – 700 тысяч тенге в месяц.

Наибольшую заработную плату среди соискателей ожидают топ-менеджеры (в среднем от 1,8 млн тенге в месяц), инженеры-геологи (около 1,5 млн тенге), а также штурманы на флоте (порядка 1,3 млн тенге).

«В итоге можно отметить, что в сравнении с предыдущими месяцами в ноябре отмечается сезонный спад трудовой активности, а характер спроса и предложения на рынке труда зеркально отобразил тренды аналогичного периода в прошлом году с небольшими структурными изменениями. При этом сохранилась региональная диспропорция в плане трудовой активности, сопровождающаяся нехваткой и избытком работников отдельных видов профессий», – заключила Александра Молчановская.