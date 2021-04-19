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    15:21, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Около 900 жителей Осакаровского района получили вакцину от коронавируса

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Осакаровском районе Карагандинской области идёт вакцинация против коронавирусной инфекции «Спутником V». На 16 апреля в прививочных пунктах района вакцинировано 845 жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центры вакцинации работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Среди желающих получить вакцину как молодёжь, так и люди преклонного возраста.

    «Одними из первых прививку сделали медработникам. Побочных реакций у тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19, не наблюдается, самочувствие у них хорошее», — отметила главный врач районной больницы Ольга Травнева.

    Среди тех, кто получил вакцину в числе первых, и пенсионер Виктор Гребенюк. Ему 68 лет.

    «Решение вакцинироваться у меня возникло давно. В общем, я ждал старта массовой вакцинации. И в первый же день записался. Перед прививкой немного волновался. Чувствую себя хорошо, пока никакой реакции не наблюдаю. Я осознанно пришёл на прививку от коронавируса. Считаю, что вакцинироваться должен каждый, так как инфекция очень тяжёлая. Тем самым мы создадим коллективный иммунитет, благодаря которому избежим новых вспышек и увеличения числа заболевших», - рассказал Виктор Гребенюк.

    «Я работаю в спортивной школе посёлка Осакаровка. По совету врача решила сделать прививку. Коронавирусом я не болела. Год выдался непростой: постоянно в тревожном ожидании, к каждому чиху прислушиваешься. Переживаю за пожилых родственников, поэтому было желание сделать прививку и обрести хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Я призываю всех жителей района соблюдать меры предосторожности и не бояться вакцинации!» - сказала 48-летняя Елена Лебединцева.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Карагандинская область
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