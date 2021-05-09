Около 900 тысяч сеянцев посадят в этом году вокруг столицы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице реализуется весенняя посадка зеленых насаждений. Увеличение количества саженцев, запланированных к посадке, производится в рамках поручения Главы государства о наращивании зеленого пояса вокруг Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В текущем году ТОО «Астана Орманы» осуществляется создание новых лесонасаждений на площади около 840 га.

«На текущий год в рамках реализации Послания Главы государства Касым-Жомарт Кемелевича Токаева народу Казахстана касательно наращивания зеленого пояса вокруг города Нур-Султан запланирована посадка около 900 тыс. сеянца, из которых 60 тыс. – хвойные, на площади более 800 га. В настоящий момент реализуется весенняя посадка в количестве свыше 450 000 штук на площади 405 га, из которых 51 тыс. – хвойные породы», - сообщил главный агроном ТОО «Астана Орманы» Ардак Хасенов.

Вместе с тем, параллельно производятся работы по уходу: предпосадочная обработка почвы, обустройство лунок, полив, рыхление.

Отметим, на территории зеленого пояса города Нур-Султан произрастают 11,3 млн деревьев и 1,9 млн кустарников, состоящих из 34 пород деревьев и кустарников.

Основной целью формирования зеленого пояса столицы является создание зеленых массивов вокруг главного города страны, которые обеспечивают смягчение неблагоприятных климатических условий, создают комфорт для жизни и отдыха населения Нур-Султана. Зеленые насаждения в настоящее время играют большую роль в уменьшении вредного воздействия на человека промышленных выбросов, в том числе отходов автомобильного транспорта и являются единственным источником пополнения кислорода в воздухе населенных пунктов.







