Около 900 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Контрабандная табачная продукция выявлена сотрудниками Департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с Департаментом экономических расследований (ДЭР) по Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД региона.

На таможенном посту «Морпорт» был задержан контейнер, направлявшийся из Исламской Республики Иран в город Алматы. После осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) контейнер был вскрыт. Внутри сотрудники вместо заявленных по документам «светодиодных ламп» обнаружили незадекларированный товар – сигареты в количестве 866 тысяч пачек.

Для расследования случаев контрабанды табачной продукции идут следственные действия, устанавливается таможенная стоимость и причитающиеся таможенные платежи и налоги.

Другая информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит.

Фото: shutterstock.com