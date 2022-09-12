Около 900 тыс. подписчиков собрал за два года в TikTok фельдшер-блогер из Кокшетау
Сегодня Вадим работает фельдшером отделения скорой медпомощи при центральной поликлинике города Кокшетау. Стать медикомон решил еще в 10 классе, когда серьезно заболел. Двусторонняя пневмония, сопутствующий отек Квинке и аллергия-крапивница. Ребенку становилось хуже с каждой минутой. И когда приехавшие на скорой помощи медики начали оказывать ему помощь, и он почувствовал облегчение, почему-то сразу решил, что, окончив школу, точно так же будет помогать людям. Так все и вышло. А позже фельдшер решил расширить рамки оказания помощи и начал снимать полезные блоги.
«В мою жизнь блогерство пришло в 2020 году, в период разгара пандемии. Тогда я просто случайно услышал про TikTok и про то, что можно снимать ролики, которые хорошо заходят в рекомендации. Тогда я решил начать снимать на свою тематику – медицинскую. В августе исполнилось ровно два года, как я веду свой TikTok», - поделился Вадим.
В самом начале, как признается медик, было недопонимание, ведь о блогерстве он ничего не знал. Решил вести свой блог в шуточной манере с долькой медицины. Но вскоре понял, что выбрал не то направление и переключился на съемку роликов на серьезную тематику – по скорой помощи людям. К примеру, как оказать помощь при повышении температуры, что делать, если у человека резко повысилось давление и так далее. Кстати, по признанию медика, самыми актуальными темами остаются помощь ребенку, давление и остеохондроз.
«Я считаю, что это очень актуально. Ведь многие банальные вещи люди не знают. Например, в какой дозировке дать ребенку жаропонижающее. И если блог ведет именно медработник с образованием, это очень важно. К примеру, в «скорой» у нас 12-часовая смена, я могу обслужить за нее 15 вызовов. В месяц в среднем я обслужу 500 вызовов. А благодаря моим советам и рекомендациям в блогах можно помочь миллионам людей. Есть видео, которые залетают на миллионные просмотры, и люди, благодаря им, узнают важные вещи, которые порой могут спасти жизнь», - объясняет Вадим.
Съемками, сценарием, монтажом – всем Вадим занимался сам. Идеи некоторых роликов возникают спонтанно, когда медик возвращается с очередного вызова.
«Порой после вызова приходит мысль, ты достаешь телефон и снимаешь… К примеру, если пациент что-то неправильно делал или не предпринял каких-то мер… Так, был ролик по поводу температуры, когда молодой человек выпил одновременно аспирин, парацетамол, Терафлю, Фервекс, и когда я выходил с вызова, решил снять ролик на эту тему, объяснив, что так делать нельзя», - поясняет Вадим.
Пришла ли слава? Над этим вопросом блогер не задумывался, но признает, что все чаще его узнают на вызовах.
«Приезжаю, а люди улыбаются, и я понимаю, что человек меня знает. Для меня в принципе, когда я нахожусь на работе, не особо и нужно, чтобы меня узнавали и просили селфи. Я приезжаю конкретно по случаю, оказываю необходимую помощь. Но когда узнают, конечно, приятно», - улыбается Вадим.
Кстати, этим летом блогер получил приглашение от самого TikTok и даже ездил в Алматы на встречу блогеров.
«В этом году, в июне, когда был наш профессиональный праздник, мне вручили орден «Ел Құрметi», чего я не ожидал. В тот момент я как раз уехал в Алматы на встречу тик-токеров. О награде узнал от старшего фельдшера. Мне было очень приятно. Именно тогда я понял, что не зря этим занимаюсь, раз меня поддерживают коллеги и моя страна. И буду делать все, чтобы быть максимально полезным моему родному народу и всем, кто смотрит мои TikTok и Instagram. Я, наверное, настроен так, чтобы каждый день просто просыпаться и радоваться этому дню. Мне в принципе сейчас больше ничего и не надо. Занимаясь блогингом, я понимаю, что я приду к тому результату, который, возможно, я даже и не планировал. Но все придет само собой», - добавляет Вадим напоследок.