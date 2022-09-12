Около 900 тыс. подписчиков собрал за два года в TikTok фельдшер-блогер из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Мало кто знает, что известный не только на весь Казахстан, но и далеко за его пределами фельдшер-блогер Вадим Нурисламов живет в Кокшетау. На сегодняшний день у медика около 900 тыс. подписчиков в TikTok и около 650 тыс. – в Instagram. Сам Вадим в разговоре с корреспондентом МИА «Казинформ» признался, что снимает свои видео лишь для того, чтобы быть максимально полезным людям.

Сегодня Вадим работает фельдшером отделения скорой медпомощи при центральной поликлинике города Кокшетау. Стать медикомон решил еще в 10 классе, когда серьезно заболел. Двусторонняя пневмония, сопутствующий отек Квинке и аллергия-крапивница. Ребенку становилось хуже с каждой минутой. И когда приехавшие на скорой помощи медики начали оказывать ему помощь, и он почувствовал облегчение, почему-то сразу решил, что, окончив школу, точно так же будет помогать людям. Так все и вышло. А позже фельдшер решил расширить рамки оказания помощи и начал снимать полезные блоги.

«В мою жизнь блогерство пришло в 2020 году, в период разгара пандемии. Тогда я просто случайно услышал про TikTok и про то, что можно снимать ролики, которые хорошо заходят в рекомендации. Тогда я решил начать снимать на свою тематику – медицинскую. В августе исполнилось ровно два года, как я веду свой TikTok», - поделился Вадим.

В самом начале, как признается медик, было недопонимание, ведь о блогерстве он ничего не знал. Решил вести свой блог в шуточной манере с долькой медицины. Но вскоре понял, что выбрал не то направление и переключился на съемку роликов на серьезную тематику – по скорой помощи людям. К примеру, как оказать помощь при повышении температуры, что делать, если у человека резко повысилось давление и так далее. Кстати, по признанию медика, самыми актуальными темами остаются помощь ребенку, давление и остеохондроз.

«Я считаю, что это очень актуально. Ведь многие банальные вещи люди не знают. Например, в какой дозировке дать ребенку жаропонижающее. И если блог ведет именно медработник с образованием, это очень важно. К примеру, в «скорой» у нас 12-часовая смена, я могу обслужить за нее 15 вызовов. В месяц в среднем я обслужу 500 вызовов. А благодаря моим советам и рекомендациям в блогах можно помочь миллионам людей. Есть видео, которые залетают на миллионные просмотры, и люди, благодаря им, узнают важные вещи, которые порой могут спасти жизнь», - объясняет Вадим.

Съемками, сценарием, монтажом – всем Вадим занимался сам. Идеи некоторых роликов возникают спонтанно, когда медик возвращается с очередного вызова.

«Порой после вызова приходит мысль, ты достаешь телефон и снимаешь… К примеру, если пациент что-то неправильно делал или не предпринял каких-то мер… Так, был ролик по поводу температуры, когда молодой человек выпил одновременно аспирин, парацетамол, Терафлю, Фервекс, и когда я выходил с вызова, решил снять ролик на эту тему, объяснив, что так делать нельзя», - поясняет Вадим.

Пришла ли слава? Над этим вопросом блогер не задумывался, но признает, что все чаще его узнают на вызовах.

«Приезжаю, а люди улыбаются, и я понимаю, что человек меня знает. Для меня в принципе, когда я нахожусь на работе, не особо и нужно, чтобы меня узнавали и просили селфи. Я приезжаю конкретно по случаю, оказываю необходимую помощь. Но когда узнают, конечно, приятно», - улыбается Вадим.

Кстати, этим летом блогер получил приглашение от самого TikTok и даже ездил в Алматы на встречу блогеров.

«В этом году, в июне, когда был наш профессиональный праздник, мне вручили орден «Ел Құрметi», чего я не ожидал. В тот момент я как раз уехал в Алматы на встречу тик-токеров. О награде узнал от старшего фельдшера. Мне было очень приятно. Именно тогда я понял, что не зря этим занимаюсь, раз меня поддерживают коллеги и моя страна. И буду делать все, чтобы быть максимально полезным моему родному народу и всем, кто смотрит мои TikTok и Instagram. Я, наверное, настроен так, чтобы каждый день просто просыпаться и радоваться этому дню. Мне в принципе сейчас больше ничего и не надо. Занимаясь блогингом, я понимаю, что я приду к тому результату, который, возможно, я даже и не планировал. Но все придет само собой», - добавляет Вадим напоследок.