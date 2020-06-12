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Около 900 объектов госсобственности будет приватизировано в Казахстане

12 Июня 2020 15:55
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Около 900 объектов госсобственности будет приватизировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, сколько объектов госсобственности и квазигоссектора будет приватизировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Комплексным планом предусмотрена приватизация 863 организаций госсобственности и объектов квазигоссектора», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встсречи с населением на площадке СЦК.

Глава Минфина сообщил, что уже продано 503 объекта на 534,1 млрд. тенге.

Еще 298 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию, из них 220 уже реорганизованы и ликвидированы.

Исполнение плана включая проданные и направленные на реорганизацию или ликвидацию объекты, составляет 93%, а с учетом находящихся на торгах – 96,8%.

«До завершения комплексного плана осталось реализовать 62 объекта, из которых 34 уже на торгах», - резюмировал министр.


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#Правительство РК   #Экономика   #Легализация. Приватизация  
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Автор:

Серик Сабеков

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