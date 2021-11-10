Около 900 нарушений ПДД зарегистрировано за один день в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за один день было зарегистрировано 858 нарушений ППД. Стражи порядка выявили их в рамках ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 8 по 17 ноября в Карагандинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Целью мероприятия является снижение дорожно-транспортных происшествий и выявление грубых нарушений правил дорожных движений.

«За первый день ОПМ полицейские пресекли 858 нарушений правил дорожного движения. Так, за нарушение правил пользования ремнями безопасности к административной ответственности привлечено 76 водителей, за пользование телефоном – 40, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 6. Со стороны пешеходов допущено 87 нарушений», - сообщили в ДП Карагандинской области.

Кроме того, полицейские в профилактических целях раздали 333 памяток и буклетов, обследовали 246 км аварийно-опасных участков автодорог.