Около 900 фактов незаконного вывоза ГСМ из Казахстана пресекли с начала года

Вопросы обеспечения внутреннего рынка Казахстана горюче-смазочными материалами рассмотрены на совещании под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра с участием руководства Министерства энергетики, Агентства по финансовому мониторингу, Пограничной службы КНБ, Комитета государственных доходов и АО «НК «КазМунайГаз». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев проинформировали о стабильной ситуации на рынке и достаточных запасах по всем видам ГСМ. Особо отмечено, что отгрузка дизтоплива на весенне-посевные работы производителям сельхозпродукции осуществляется в приоритетном порядке.

Заместитель директора Пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов. Так, совместно с Комитетом государственных доходов с начала года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объеме около 130 тысяч литров.

Наряду с этим, Агентством по финансовому мониторингу с начала года зарегистрировано 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объеме 6 тысяч тонн на сумму 1,6 млрд тенге.

В ходе совещания также отмечено, что на уровне Правительства имеются договоренности с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости.

По итогам совещания первый заместитель Премьер-министра дал конкретные поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.