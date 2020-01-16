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Около 900 единиц техники убирают снег в столице

16 Января 2020 16:41
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Около 900 единиц техники убирают снег в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь со среды на четверг на уборку снега в Нур-Султане вышли 289 дорожных рабочих, было задействовано 709 единиц спецтехники, сообщает официальный сайт акимата.

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Сегодня, 16 января, очисткой городских улиц от снега заняты 1 666 дорожных рабочих, используется 891 единица спецтехники.

В ночь с 15 на 16 января вывезено 10 603 кубометров снега, что составило 884 рейса. Всего за зимний период совершено 151 629 рейсов, чтобы вывезти 1 819 551 кубометр снега.

По словам специалистов, в нынешнюю зиму вывезено на 575 324 кубометра снега больше, чем за аналогичный период прошлой зимы.



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Ключевые слова: Нур-Султан,
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