Около 90% жителей СКО прошли перепись населения

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области перепись населения прошли около 90% жителей. Об этом сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель департамента Бюро национальной статистики Марал Нуржаупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

М.Нуржаупова отметила, что 33% прошли перепись в режиме онлайн, 56% - через интервьюеров.

«Из районов области к завершению приблизились Есильский, Кызылжарский и Аккайынский районы, где в переписи приняли участие 98% населения. Самое активное участие в онлайн переписи приняли жители Акжарского, Мамлютского и Уалихановского районов - от 54% до 59%. В то же время 65-68% жителей Аккайынского, Кызылжарского и Есильского районов отдали предпочтение традиционному формату опроса», - сказала М.Нуржаупова.

Она добавила, что онлайн перепись продлили до 1 ноября. Пройти ее можно на сайте sanaq.gov.kz.

«В целом, наши земляки тепло встречают интервьюеров, терпеливо отвечают на вопросы опросника. Тем не менее, есть случаи недопонимания со стороны некоторых жителей, которые отказываются открывать двери и отвечать на вопросы, некоторые говорят, что все данные есть в других органах, например, в ЦОНе. Отмечу, что вся информация государственных органов по каждому человеку является конфиденциальной и никто не может ее нарушить. Более того, ни в одной информационной системе нет данных о религиозной принадлежности граждан, знании языков и прочих сведений», - подчеркнула М. Нуржаупова.

Перепись населения завершится 1 ноября. Однако до 8 ноября, согласно методологии проведения переписи, будет проводиться контрольный обход населения.

Прокомментировала М. Нуржаупова ситуацию с привлечением к переписи сотрудников государственных органов, спортивных школ, учителей.

«На начальном этапе были трудности с набором персонала в Петропавловске. Набрали 300 человек. Перед началом переписи 100 человек сразу же отказались по разным причинам. У кого-то возникли сложности с использованием планшета, кого-то не устроил размер оплаты. На первом этапе был недобор. Когда начались отказы населения, интервьюеры тоже отказывались продолжать работу. Много приняли студентов, но из-за учебных нагрузок большинство отказались. Должны были работать 170, по факту - 40. Мы вынуждены были обратиться в местные исполнительные органы за помощью. С негосударственными служащими заключили договоры, они работают на участках. Что касается, госслужащих, то мы их просим сопроводить интервьюеров на сложных участках, морально поддержать, госслужащие умеют работать с людьми», - сказала М. Нуржаупова.